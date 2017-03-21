В Свердловской области продлили предупреждение о смоге

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до вечера 24 марта, сообщает Уральский гидрометцентр.

- С 20:00 20 марта до 20:00 24 марта на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 24 марта, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Добавим, государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период не отмечают.

Отметим, ранее, с 14 по 17 марта, предупреждение о смоге было объявлено в Каменском-Уральском и ГО Краснотурьинск. Затем, с 17 по 20 марта, оно распространилось на всю область.