Учёные назвали 2016 год самым тёплым за всю историю наблюдений за климатом

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2016 году была зарегистрирована рекордно тёплая глобальная температура, наиболее малая протяжённость морского льда и сильное повышение уровня моря. Экстремальные погодные и климатические условия продолжатся в 2017 году.

- 2016 год был самым тёплым за всю историю - на 1,1 °C выше доиндустриального периода, что на 0,06 °C выше показателя, установленного в 2015 году. В ноябре объём глобального морского льда сократился на более чем 4 млн кв. км. В глобальном масштабе уровень моря поднялся на 20 см с начала XX века из-за теплового расширения океанов и таяния ледников и ледяных шапок. Заслуживающие внимания экстремальные события в 2016 году включали сильные засухи, которые привели к тому, что продовольственная безопасность стала недоступной для миллионов людей в Южной и Восточной Африке и Центральной Америке, - сообщается в докладе ВМО.

Как отмечают специалисты, потепление в 2016 году усилилось в том числе благодаря выбросам парниковых газов. Влияние деятельности человека на климатическую систему становится более очевидным.

Фото: public.wmo.int