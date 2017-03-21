Мэрия Екатеринбурга запустила процесс переименования остановок общественного транспорта

Администрация Екатеринбурга намерена переименовать и уже ведёт процесс переименования ряда остановок городского общественного транспорта. Об этом в понедельник, 20 марта, рассказал замглавы администрации уральской столицы Сергей Тушин в эфире "41 канала".

- У нас достаточно много остановок, которые необходимо переименовывать, - заявил Сергей Тушин. - Где-то причиной стало совпадение названий - у нас восемь остановок "Сады" в самых разных районах города, три остановки "Школа" и две остановки "ДК". С другой стороны, многие названия не соответствуют реалиям. Например КРК "Уралец" находится на остановке "Дворец спорта", но физически Дворца спорта там уже нет.

По словам заместителя главы администрации города, уже принято решение о переименовании остановки "Декабристов" на пересечении улиц Декабристов и 8 Марта в "Академию при Президенте". Якобы сделано это было по просьбе преподавателей и студентов РАНХиГС при Президенте РФ, расположенной неподалёку. Аналогично остановка "Площадь Малышева" скоро будет официально носить название "Храм Большой Златоуст".