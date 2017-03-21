Замглавы МЧС Владлен Аксёнов обсудил в Екатеринбурге предстоящую реорганизацию Уральского авиаспаса

Вчера Екатеринбург посетил заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, он встретился с сотрудниками Уральского авиационно-спасательного центра.

Напомним, ранее было объявлено, что Уральский авиаспас вольётся в состав Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Речь идёт о том, что на юге Среднего Урала останется один вертолёт с экипажем, остальные два передислоцируются в Сибирь и будут работать на всём севере Урала. Предполагается, что это увеличит скорость реагирования на ЧС.

В ходе состоявшейся беседы Владлен Аксёнов акцентировал внимание спасателей на необходимости постоянно совершенствовать профессиональные навыки.