Областная газета
Общество 21 марта 2017, 10:38

Замглавы МЧС Владлен Аксёнов обсудил в Екатеринбурге предстоящую реорганизацию Уральского авиаспаса

Вчера Екатеринбург посетил заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, он встретился с сотрудниками Уральского авиационно-спасательного центра.

Напомним, ранее было объявлено, что Уральский авиаспас вольётся в состав Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Речь идёт о том, что на юге Среднего Урала останется один вертолёт с экипажем, остальные два передислоцируются в Сибирь и будут работать на всём севере Урала. Предполагается, что это увеличит скорость реагирования на ЧС.

В ходе состоявшейся беседы Владлен Аксёнов акцентировал внимание спасателей на необходимости постоянно совершенствовать профессиональные навыки.

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