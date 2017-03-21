Екатеринбуржцы могут пройти флюорографию без регистрации и прописки

Медики приглашают горожан пройти флюорографический профилактический осмотр в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, отмечаемого 24 марта. До пятницы это можно сделать вне зависимости от места регистрации и прописки, при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
- В 2016 году медики Екатеринбурга из 954 тыс. 191 обследованного человека выявили 934 больных туберкулёзом. Заболеваемость активным туберкулёзом в 2016 году составила 63,2 на 100 тыс. жителей, заболеваемость детей от 0 до 14 лет снизилась на 22% по сравнению с 2015 годом и составила 18,8 на 100 тыс. человек, - отмечают в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Добавим, возбудителем туберкулёза является палочка Коха, заболевание передаётся воздушно-капельным путём. Заподозрить его течение можно при наличии кашля или покашливания с выделением мокроты, возможно с кровью, быстрой утомляемости, снижения аппетита, потери в весе, повышенной потливости, особенно по ночам, повышенной температуры до 37-37,5 градуса. При сохранении хотя бы одного из перечисленных симптомов в течение трёх недель необходимо срочно обратиться к терапевту.
Список поликлиник, где можно пройти обследование:
|Район
|Лечебное учреждение
|Часы работы
|Верх-Исетский
|МБУ "ЦГБ № 2", поликлиника, пер. Северный, 2389-86-68, рентген-кабинет (с 08:00 до 19:00): 389-86-34
|пн–пт: с 08:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Каждая четвёртая суббота месяца рабочая – с 09:00 до 14:00
|МО "Новая больница", поликлиническое отделение, ул. Заводская, 29. Регистратура: 242-57-78, 231-59-32
|пн, вт, чт, пт: с 08:00 до 14:00, ср: с 12:00 до 18:00
|Железнодорожный
|МБУ "ЦГБ № 3, Поликлиника № 1, ул. Бебеля, 160. Регистратура: 272-27-40. Администратор: 272-21-00
|пн–пт: с 08:00 до 18:00, перерыв: с 11:00 до 11:30. Рабочая суббота месяца: с 9:00 до 15:00
|МБУ "ЦГБ № 3, Поликлиника № 2, ул. Братьев Быковых, 16. Регистратура: 272-27-80. Администратор: 272-27-80 (3)
|пн–пт: с 08:00 до 13:00
|Кировский
|МБУ "ЦГБ № 7", поликлиника № 1, ул. Первомайская, 11. Тел. 355-36-53
|пн–пт: с 8:00 до 14:00, чт: с 12:00 до 18:00
|МБУ "ЦГБ № 7", поликлиника № 3, ул. Сыромолотова, 19. Тел. 347-25-65
|пн–пт: с 8:00 до 14:00, 4-я суббота каждого месяца рабочая
|Поликлиника № 1, ул. Вилонова, 33, кабинет № 117 Регистратура: 369-30-09
|пн–пт: с 08:00 до 18:00, 2-я суббота каждого месяца – рабочая
|Ленинский
|МБУ "ЦГКБ № 6", поликлиника № 1, пер. Сапёров, 3, кабинет № 114. Регистратура: 257-33-54 (55). Кабинет ФЛГ: 257-57-04
|пн–пт: с 8:15 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, с 11:00 до 11:30 и с 16:00 до 16:30 – кварцевание
|Поликлиника № 4, ул. С. Дерябиной, 34д. Регистратура: 240-18-55. Справка: 240-58-26
|пн–пт: с 08:15 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, с 11:20 до 11:50 и с 16:00 до 16:30 – кварцевание
|Октябрьский
|МБУ "ЦГКБ № 1", поликлиническое отделение № 1, ул. Декабристов, 27254-07-70, 254-67-04
|пн–пт: с 08:00 до 14:00
|Поликлиническое отделение № 3, пр. Ленина, 52. Тел.: 350-21-92, 350-10-47, 350-07-95
|пн–пт: с 08:00 до 18:00, 25.03.2017 с 09:00 до 15:00
|Орджоникидзевский
|МБУ "ЕКДЦ", МАУ "ЦГКБ № 23", пер. Суворовский, 5, кабинет № 103. Регистратура: 338-17-40 Справка: 227-00-90, кабинет ФЛГ: 338-17-55
|пн–пт с 9:00 до 19:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
|пер. Суворовский, 5в, кабинет № 523 и кабинет № 234. Справка: 338-13-97
|пн–пт: с 9:00 до 14:00 (каб. № 523), с 8:00 до 13:00 (каб. № 234). Каждая четвёртая суббота месяца – с 09:00 до 15:00
|МАУ "ЦГКБ № 23", Ул. Старых Большевиков, 9, кабинет №1. Регистратура: 389-96-85, кабинет ФЛГ: 389-96-45
|пн–пт: с 8:00 до 17:00, технический перерыв: с 08:00 до 08:30, с 12:30 до 13:00, с 16:30 до 17:00.Четвёртая суббота месяца – с 09:00 до 14:00
|Чкаловский
|МАУ "ЦГБ № 20", МУ "ЦГКБ № 24", Поликлиническое отделение № 1, ул. Профсоюзная, 59. Тел.: 258-42-02, 258-16-30, 258-16-32
|пн–пт: с 8:00 до 18:00. Каждая четвёртая суббота месяца – с 09:00 до 15:00 без перерыва на обед
|Поликлиническое отделение № 3, пер. Короткий, 2. Тел.: 210-73-85, 210-73-90, +7 912 690 29 21
|пн–пт: с 8:00 до 18:00. Каждая четвёртая суббота месяца с 09:00 до 15:00 без перерыва на обед
|Поликлиника № 1, пер. Рижский, 16 Регистратура: 297-82-00, 297-83-81
|пн–пт: с 8:00 до 18:00, перерыв: с 10:30 до 11:00 и с 13:30 до 14:00. Четвёртая суббота месяца – с 09:00 до 15:00
|Поликлиника № 4, ул. Селькоровская, 62. Тел.: 256-87-38, 255-55-64
|пн–пт: с 8:00 до 14:00, перерыв с 10:30 до 11:00. Вторая суббота месяца – с 09:00 до 13:00
|Поликлиника № 2, ул. Академика Шварца, 14г Регистратура: 270-91-27, 270-91-28
|пн–пт: с 8:00 до 15:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Четвёртая суббота месяца – с 09:00 до 15:00
|В ООО "Клиника Павлова" стационарного флюорографа нет. На флюорографическое обследование пациенты направляются в ЦГКБ № 6 поликлиника № 1, пер. Сапёров, 3. Регистратура: 257-33-54 (55)
|пн–пт: с 15:00 до 18:00
|ООО "Клиника Павлова", рентген-кабинет, ул. Буторина, 3а Тел.: 385-70-70
|пн–пт с 08:00 до 14:00