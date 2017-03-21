Екатеринбуржцы могут пройти флюорографию без регистрации и прописки

Медики приглашают горожан пройти флюорографический профилактический осмотр в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, отмечаемого 24 марта. До пятницы это можно сделать вне зависимости от места регистрации и прописки, при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

- В 2016 году медики Екатеринбурга из 954 тыс. 191 обследованного человека выявили 934 больных туберкулёзом. Заболеваемость активным туберкулёзом в 2016 году составила 63,2 на 100 тыс. жителей, заболеваемость детей от 0 до 14 лет снизилась на 22% по сравнению с 2015 годом и составила 18,8 на 100 тыс. человек, - отмечают в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Добавим, возбудителем туберкулёза является палочка Коха, заболевание передаётся воздушно-капельным путём. Заподозрить его течение можно при наличии кашля или покашливания с выделением мокроты, возможно с кровью, быстрой утомляемости, снижения аппетита, потери в весе, повышенной потливости, особенно по ночам, повышенной температуры до 37-37,5 градуса. При сохранении хотя бы одного из перечисленных симптомов в течение трёх недель необходимо срочно обратиться к терапевту.

Список поликлиник, где можно пройти обследование: