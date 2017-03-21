В США скончался самый старый миллиардер планеты Дэвид Рокфеллер

Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер скончался в понедельник, 20 марта в собственном доме в городе Покантико-Хиллз в штате Нью-Йорк (США) в возрасте 101 года. Как сообщает AP со ссылкой на пресс-секретаря Рокфеллера Фрейзера Сайтеля, миллиардер умер во сне.

По данным Forbes Дэвид Рокфеллер значится в списке самых богатых людей планеты на 581-й строчке. Состояние его было оценено в 3,3 млрд долларов.

Дэвид Рокфеллер, родившийся в 1915 году, в 1936-м окончил Гарвардский университет. В 1940 году получил степень доктора по экономике, а после окончания Второй мировой войны, в годы которой проходил военную службу, начал работать в Chase Bank, позже слившимся с компанией Manhattan и получившим название Chase Manhattan Bank. В 1961 году Дэвид Рокфеллер был назначен его руководителем и находился на этом посту вплоть до 1981 года, оставив свой пост по достижении предельного, 65-летнего возраста.

Как указывается, Дэвид Рокфеллер был внуком сооснователя корпорации Standard Oil Джона Рокфеллера и принадлежал к последнему поколению, в котором наследственные семейные миллиарды были сосредоточены в одних руках.