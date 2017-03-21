Екатеринбургская художественная школа №2 вошла в список лучших по России

Екатеринбургская муниципальная детская художественная школа № 2 (ул. Чапаева, 8А) признана победителем Всероссийского рейтинга образовательных учреждений. Он составлен на основании сложности и типа творческих работ 2016 года, сообщают в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В рейтинге участвовали 521 образовательное учреждение из 362 населённых пункта России.

- Благородный труд педагога требует полной отдачи, преданности этой нелёгкой профессии, веры в своих воспитанников. Специалисты сферы образования сегодня закладывают надёжный фундамент будущего нашей страны, воспитывая подрастающих граждан России, - подчеркнули организаторы конкурса в поздравлении победителей.

Добавим, всероссийский рейтинг составляется ежегодно на основании различных творческих работ, представленных учреждением. В зависимости от сложности и типа работы участники получают от 1 до 10 баллов, а, став победителем в категории «Народное признание», можно заработать 40 очков. Затем члены жюри суммируют набранные баллы и определяют победителей рейтинга.

Фото: мэрия Екатеринбурга