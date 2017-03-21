Областная газета
Политика 21 марта 2017, 12:33

Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Группы Синара

Вице-президент акционерного общества Группа Синара Сергей Папин удостоен ордена Дружбы "За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президентским указом награждены ещё двое жителей Среднего Урала: начальник трубоэлектросварочного цеха ПАО "Северский трубный завод" Александр Ананьев и начальник металлургического производства акционерного общества "Сухоложский литейно-механический завод" Евгений Лескин. Им обоим указом Президента РФ присвоено звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" с формулировкой "За заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд".

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