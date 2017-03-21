Имя писателя Владислава Крапивина присвоили планете

Московский астроном Тимур Крячко решил дать малой планете, открытой им 21 ноября 2009 года, имя KRAPIVIN в честь известного уральского писателя Владислава Крапивина.

Как сообщает областной департамент информполитики, завтра в Екатеринбурге состоится церемония вручения писателю сертификата, подтверждающего это событие. Малой планете KRAPIVIN присвоен постоянный номер 407243. Она расположена в Главном поясе астероидов.

Решение о присвоении этой планете имени KRAPIVIN Международный астрономический союз принял 14 ноября 2016 года. В документах, обосновывающих такой шаг, говорится, что в книгах Крапивина «рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений — ответственность взрослых за детей. А это в нашем мире будет актуально всегда. Кроме того, Владислав Крапивин — автор великолепных, захватывающих фантастических произведений, где возможны и перемещения в параллельные миры, и дальние космические путешествия, и приключения на астероидах».