За два месяца производство молока на Среднем Урале выросло на 3,9%

За январь и февраль 2017 года производство молока в Свердловской области увеличилось на 3,9%. Об этом доложил региональный министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв на рабочей встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщает областной департамент информполитики, производство мяса скота и птицы за тот же период выросло на 0,8%, яиц — на 0,3%.

Кроме того, Дмитрий Дегтярёв отчитался перед главой региона о ходе подготовки к посевной кампании.

— Подготовка к посевной — это наша первоочередная задача. Мы регулярно представляем губернатору информацию о кредитовании сельхозтоваропроизводителей и подготовке техники и оборудования, семян и минеральных удобрений, — рассказал Дмитрий Дегтярёв по итогам встречи с губернатором.

Фото: областной департамент информполитики