Генассамблея ООН проведёт заседание в память о Виталии Чуркине

Сегодня, 21 марта, в 17:00 по московскому времени Генеральная Ассамблея ООН проведёт открытое заседание в память о Виталии Чуркине. Об этом сообщили "Интерфаксу" в штаб-квартире ООН.

- С инициативой почтить память представителя России в ООН Виталия Чуркина 21 февраля выступил председатель 71-й сессии Генассамблеи Питер Томсон. Он откроет заседание, на котором ожидается несколько выступлений, в том числе и представителей российской миссии при ООН. Кроме того, участникам заседания покажут памятное видео, - рассказали "Интерфаксу" в Постпредстве РФ при ООН.

Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Он посвятил дипломатической работе всю жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН он находился с 2006 года. Полномочный представитель России в ООН посмертно награждён орденом Мужества. Порядка 300 российских и иностранных дипломатов пришли 22 февраля на церемонию прощания с постпредом в российскую миссию при ООН в Нью-Йорке. 24 февраля состоялась церемония прощания в Москве.