Автоваз отзывает более 100 тысяч автомашин Lada Kalina и Granta

ПАО "Автоваз" согласовало с Федеральным агентством по техническому регулированию (Росстандарт) программу по добровольному отзыву 106 тыс. 723 автомашин марки Lada Kalina и Lada Granta, реализованных в период с 3 сентября 2015 года по настоящее время.

- Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению, - сообщила пресс-служба Росстандарта. - Причиной отзыва Lada Kalina и Granta является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач).

Владельцы автомашин, подлежащих отзыву, в ближайшее время будут извещены по указанным при продаже контактам о необходимости связаться с дилерским центром и записаться на ремонт. Также владельцы указанных машин могут, не дожидаясь сообщения, проверить свой автомобиль по таблице VIN-номеров, приведённых Росстандартом.

Официальные дилеры выполнят установку защитной облицовки, после чего возможность перетирания трубок будет исключена. При наличии следов контакта трубок и троса будет произведена замена трубок на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.