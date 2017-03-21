Областная газета
Экономика 21 марта 2017, 15:42

За прошлый год работники свердловских предприятий стройиндустрии стали зарабатывать на 7,9% больше

По итогам 2016 года среднемесячная зарплата на свердловских предприятиях по выпуску стройматериалов достигла 32179 рублей. Это на 7,9% больше уровня 2015 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, такой результат объясняется ростом производительности труда. За прошлый год один работающий сотрудник на производстве стройматериалов в среднем принёс своему предприятию 1,9 млн рублей, что на 340 тыс. рублей больше аналогичного показателя 2015 года.

Между прочим, о росте зарплат сообщают и компании, занимающиеся возведением различных зданий. По итогам 2016 года средняя зарплата свердловского строителя составила 28563 тыс. рублей. Это на 4,1% больше, чем было в 2015 году. Производительность труда в строительстве тоже впечатляет: один работник принёс своей организации 2,8 млн рублей.

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