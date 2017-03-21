Областная газета
Спорт 21 марта 2017, 16:18

Игрок "Авто" Максим Рассейкин вызван в молодёжную сборную России

Тренерский штаб молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина определился с расширенным списком кандидатов на участие в первом турнире нового созыва команды (игроки не старше 1998 года рождения). 5 марта в Новогорске соберутся 28 кандидатов, 23 из которых 1 апреля отправятся на "Турнир пяти наций".

В расширенный список попал и игрок екатеринбургского "Авто" Максим Рассейкин. Для нападающего это уже не первый вызов в молодёжную национальную сборную.

"Турнир пяти наций" пройдёт в Словакии с 1 по 6 апреля. В нём примут участие сборные России, Словакии, Финляндии, Чехии, а также австрийский клуб "Ред булл".

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