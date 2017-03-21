Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Героем России Сергеем Евлановым. Как сообщает областной департамент информполитики, в ходе этой встречи шла речь о деятельности патриотической организации «Подвиг», созданной Сергеем Евлановым.

— Организация «Подвиг» создана девять месяцев назад. За это время уже многое сделано. К примеру, в Ревде на базе школы № 29 мы сформировали отряд юных пограничников в честь героев 12-й заставы Московского погранотряда, — рассказал Герой России.

Сергей Евланов служил на таджикско-афганской границе именно на этой 12-й заставе Московского погранотряда. На ней 13 июля 1993 года 48 человек (в том числе и Сергей Евланов) вели неравный бой с 250 боевиками.

Евгений Куйвашев поддержал начинание Героя России по деятельности организации «Подвиг», отметив особую важность гражданско-патриотического воспитания юных свердловчан.

Фото: областной департамент информполитики