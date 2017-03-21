Из трёх сценариев развития Екатеринбурга Якоб выбрал первый

Из трёх сценариев развития Екатеринбурга глава администрации Александр Якоб предпочёл первый - инновационный. Об этом он рассказал в интервью "Областной газете".

Полный текст интервью с Александром Якобом читайте завтра в "Областной газете". Фото: Алексей Кунилов

Напомним, администрация Екатеринбурга и сотрудники Института экономики УрО РАН представили общественности прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга до 2035 года. Было предложено три сценария развития города — «инновационный», «инерционный» и «базовый».

- Все три ориентированы на разные цифры. Инерционный предполагает, что мы ничего не делаем, как катится, так и катится. Но ничего не делать — это условное понятие, так не бывает, - подчеркнул Якоб. - Сегодня структура экономики в Екатеринбурге сформировалась таким образом, что объём торгово-сервисных услуг превышает объёмы промышленного производства. То, что этот сектор хорошо развился — безусловно, плюс. Экономика города перестала стоять на одной, промышленной ножке. Но надо подтягивать промышленный сектор. Самая устойчивая конструкция — та, которая стоит на трёх опорах.