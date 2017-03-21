В Екатеринбурге скончался судебный пристав, полгода пролежавший в коме

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов, тяжело пострадавший при исполнении профессиональных обязанностей в начале октября 2016 года, скончался в больнице в ночь на вторник, 21 марта.

- До последнего момента потерпевший судебный пристав находился в коме, - сообщил руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Александр Сапегин. - В ночь на 21 марта 2017 года пострадавший, к сожалению, скончался. Уголовное дело продолжает расследоваться по той же статье - «Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта», поскольку данная статья охватывает весь спектр последствий вплоть до гибели потерпевшего.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 5 октября прошлого года на улице Академика Шварца в Екатеринбурге. Судебные приставы прибыли на указанный адрес, чтобы произвести арест автомашины, принадлежащей должнику. В момент когда сотрудник проводил исполнительные мероприятия, с одного из верхних этажей многоквартирного дома ему на голову упала бутылка. Как выяснили позже, её сбросил с балкона бизнесмен Виталий Сиволап. В результате пристав получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, был прооперирован, но лечение положительной динамики так и не дало - пролежавший в коме почти полгода сотрудник ФССП скончался.

Сам Сиволап по решению суда на период следствия был взят под стражу. Отметим, наказание, предусмотренное за посягательство на жизнь сотрудника ФССП при исполнении им обязанностей службы предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Между тем Сиволап проходит фигурантом по ещё одному резонансному уголовному делу - о взятках, в которых обвиняют руководителей МУГИСО. В частности, спорная недвижимость на улице Репина, которая по версии следствия выкупалась по завышенной стоимости, принадлежала Сиволапу.