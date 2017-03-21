За 2016 год на Среднем Урале из-за угрозы жизни и здоровью отобрано у родителей 46 детей

За прошлый год на Среднем Урале из-за существования непосредственной угрозы жизни или здоровью ребёнка у родителей отобраны 46 детей. Такие данные приведены в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова, прозвучавшем в региональном парламенте.

Как говорится в докладе, к концу 2016 года на Среднем Урале проживало 1 620 детей, чьи родители лишены родительских прав. Одна из распространённых причин социального сиротства — алкоголизм или наркомания. За 2016 год из-за этого лишены родительских прав 163 родителя.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина по итогам заслушанного доклада высказала пожелание, чтобы в будущем этот документ содержал не только факты о проделанной работе, но и предложения по решению обозначенных проблем.