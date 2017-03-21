Дельфийские игры в Екатеринбурге пройдут на 30 площадках

С 18 по 23 апреля в Свердловской области впервые пройдут международные Дельфийские игры. В Екатеринбург приедут более 2300 участников со всей России и стран СНГ. Чтобы провести мероприятие такого масштаба организаторы задействуют 30 крупнейших культурных площадок столицы Урала. Открытие Игр пройдёт во Дворце игровых видов спорта.

Площадками Дельфийских игр станут такие учреждения как Уральская государственная консерватория, Уральский музыкальный колледж, Свердловский театр драмы, Свердловский театр музыкальной комедии, Свердловское художественное училище имени Шадра, несколько музыкальных и общеобразовательных школ.

- В Екатеринбурге не будет практически ни одного крупного культурного учреждения, которое бы не было задействовано во время Дельфийских игр, рассказывает "ОГ" Наталья Клещёва, директор Методического центра по художественному образованию. – Для каждой номинации (а их 30) нужна своя площадка, и они не должны повторяться. Так, в Театре эстрады, к примеру, проведут соревнования по вокалу, в ТЮЗе – по театральному мастерству, в театре «Щелкунчик» – по классическому танцу. . Одна из площадок вообще будет расположена в ночном клубе "Луна", где предстоит соревноваться диджеям, потому что Дельфийские игры должны быть максимально приближены к реальным условиям.

Также соревнования по кулинарному искусству пройдут в техникуме «Кулинар», по парикмахерскому – в одном из престижных салонов города, а показы молодых дизайнеров можно увидеть в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Справка "ОГ" В конкурсной и фестивальной программах Дельфийских игр по 30 номинациям классического, народного и современного видов искусств примут участие более двух тысяч молодых деятелей искусств из регионов России, государств – участников СНГ и стран дальнего зарубежья в возрасте от 10 до 25 лет. В нашем регионе организаторами Игр выступают министерство культуры Свердловской области и Методический центр по художественному образованию.

Масштабное открытие Игр пройдёт в ДИВСе, где 40 минут программы будет посвящено презентации культурного потенциала Свердловской области.

В шоу на открытии примет участие три тысячи артистов, и ещё около трёх тысяч человек будет находиться в этот момент в зале.