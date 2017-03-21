Областная газета
Культура 21 марта 2017, 19:38

Свердловскую область на Дельфийских играх представит делегация из 400 участников

В апреле в Екатеринбурге впервые пройдут международные Дельфийские игры. Наша область традиционно принимала участие в этих соревнования, а теперь на правах хозяев у свердловчан была возможность представить на Играх ещё больше участников. 

По итогам отборочного тура, который проходил в Уральском музыкальном колледже, комиссия утвердила участников в 30 номинациях во всех возрастных категориях. Таким образом от Свердловской области на Играх поборются за медали около 400 человек (точная цифра будет объявлена перед началом состязаний). В делегацию вошёл сводный хор Свердловской области, хореографические и вокальные коллективы и другие молодые деятели искусств. Причём, это не только ребята из столицы Урала, но из области - Нижнего Тагила, Режа, Асбеста, Ревды, Каменска-Уральского и других территорий. Победителям будут вручены золотые-серебряные-бронзовые медали, как и на Олимпиаде. Игры пройдут на тридцати площадках Екатеринбурга. 

Дельфийские игры, Дельфийские игры 2017, логотип Дельфийских игр, Дельфийские игры в Екатеринбурге

Всего в Екатеринбург съедутся более 2300 участников со всей России и стран СНГ.

Кроме того, будет работать бригада из 120 членов жюри – известных деятелей в той или иной сфере. Кстати, в каждой номинации в жюри будет представитель нашего региона. Помимо конкурса участники проекта "Дельфийские игры-2017" смогут посетить мероприятия первого Евразийского Дельфийского фестиваля.

- В рамках Дельфийских игр этого года помимо конкурсов пройдёт Евразийский Дельфийский фестиваль, на котором пройдут важные встречи, будут заключены соглашения представителями разных стран, проведены конференции, - рассказывает "ОГ" Наталья Клещёва, директор Методического центра по художественному образованию. - И логично, что впервые Евразийский Дельфийский впервые пройдёт именно на Урале – на границе Европы и Азии. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Буксировка утилизированного авто - гарантии.

Вывоз строительного мусора - Орехово - Зуево, заказать на youdo.com.

Аренда черного Chrysler на свадьбу, заказать на youdo.com.