Нижнетагильский «Спутник» завершил выступление в Кубке Братины

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» в пятом матче 1/4 финала Кубка Братины проиграли на домашнем льду «Динамо» из подмосковной Балашихи со счётом 0:4 (0:0 0:1, 0:3) и таким образом, завершили своё выступление в плей-офф ВХЛ.

В первом периоде шайб заброшено не было. Затем во второй двадцатиминутке счёт открыл Дмитрий Шевченко (32.40), а в заключительном периоде шайба трижды оказалась в воротах тагильчан. Отличились Ефремов Владислав (48.26) и дважды Дмитрий Шевченко (53.58 и 59.26).

Итоговый счёт в серии – 4:1 в пользу «Динамо».