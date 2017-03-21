Областная газета
Спорт 21 марта 2017, 21:39

Нижнетагильский «Спутник» завершил выступление в Кубке Братины

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» в пятом матче 1/4 финала Кубка Братины проиграли на домашнем льду «Динамо» из подмосковной Балашихи со счётом 0:4 (0:0 0:1, 0:3) и таким образом, завершили своё выступление в плей-офф ВХЛ.

В первом периоде шайб заброшено не было. Затем во второй двадцатиминутке счёт открыл Дмитрий Шевченко (32.40), а в заключительном периоде шайба трижды оказалась в воротах тагильчан. Отличились Ефремов Владислав (48.26) и дважды Дмитрий Шевченко (53.58 и 59.26).

Итоговый счёт в серии – 4:1 в пользу «Динамо».

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