На Среднем Урале до конца рабочей недели сохранятся ночные заморозки. В ночь на четверг похолодает до -5...-10, в горах и низинах -14...-19, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 22 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха до +3...+8, в низинах до -1. Ожидается небольшая облачность, без осадков, утром на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

В четверг, 23 марта, днём потеплеет до +3...+8. Будет переменная облачность, местами пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

В ночь с четверга на пятницу похолодает до -5...-10, в горах и низинах до -15, местами пройдёт небольшой снег. В пятницу, 25 марта, днём столбик термометра поднимется до +2...+7. Ожидается переменная облачность, пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге ночью будет холодать до -11...-5, днём синоптики обещают до конца недели температуру воздуха до +3...+6. Будет переменная облачность без осадков. В пятницу южный и юго-западный ветры сменятся западным.