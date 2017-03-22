Областная газета
Культура 22 марта 2017, 08:20

Екатеринбуржцы увидят 200 графических работ художников из 45 стран

Сегодня, 22 марта, в 16:00 в большом зале Свердловского регионального отделения Союза художников России (ул. Куйбышева, 97) открывается первая выставка  «URAL PRINT TRIENNIAL» Всероссийского биеннале-фестиваля «Урал-Графо-III». Екатеринбуржцы увидят 200 лучших графических работ художников из 45 стран, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Свердловскую область на «URAL PRINT TRIENNIAL» представляют художники: Марина Корнеева, Любовь Усова, Ирина Третьякова. В экспозиции екатеринбуржцы также увидят работы Айка Григоряна (Армения), Павла Делекте (Польша), Медхи Дарвиши (Иран), Деборы Чапман (Канада) и других.

- Фестиваль «Урал-Графо» знакомит с образцами современного графического искусства в разных направлениях и техниках ведущих мастеров отечественной и зарубежной графики. Проект  направлен на формирование имиджа  Екатеринбурга как одного из центров графической культуры. Цель выставки «URAL PRINT TRIENNIAL» в рамках фестиваля –  поддержка и развитие традиционных классических техник печатной графики. Все произведения по окончании выставки остаются в собрании Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова, где за 21 год уже собрана уникальная коллекция современного графического  искусства, - рассказали в пресс-службе регионального отделения Союза художников России.

Выставка продлится до 16 апреля, вход свободный.

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