В Екатеринбурге временно отменили по выходным три трамвая и два троллейбуса

В Екатеринбурге в выходные и праздничные дни временно перестанут ходить трамваи № 9, 17, 31 А и троллейбусы № 18 и 19. Обслуживать пассажиров они будут только по будням, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

- На этих маршрутах в выходные дни сильно падает пассажиропоток. Исходя из вопросов оптимизации транспортной работы и было принято этакое решение. Я подчеркну, что оно временное. Мы будем анализировать этот вопрос, - прокомментировал ситуацию председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Федотов.

При этом в мэрии уральской столицы подчеркнули, что решение не отразится на транспортном обслуживании горожан, так как на линии эти маршруты дублируются другими.

Фото: мэрия Екатеринбурга