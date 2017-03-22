В Екатеринбурге участие в "Ночи музеев-2017" подтвердили 73 организации

В Екатеринбурге "Ночь музеев-2017" пройдёт в одиннадцатый раз 20 и 21 мая. В основной программе уже заявлены 73 площадки, сообщают организаторы проекта.

В этом году акция посвящена Году экологии в России и пройдёт под девизом "Ночь музеев в ЭКОстиле". По традиции основная программа стартует в 20:00 и продолжится до 02:00, полный список участников станет известен в апреле. Дневную программу для маленьких посетителей подготовят 64 культурно-досуговые организации.

- "Ночь музеев в Екатеринбурге" предложит встречу с привычными популярными участниками: Музеем изобразительных искусств, Музеем истории Екатеринбурга, Объединенным музеем писателей Урала, Ельцин Центром, выставочной площадкой ретро-автомобилей. Впервые будет презентована 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Сейчас продолжается формирование основной и детской программ и разработка туристических маршрутов, - рассказали организаторы проекта.

В этом году посетители проекта вновь смогут купить "единый билет", по которому можно посетить пять любых площадок. Для тех, кто проведёт "Ночь музеев" дома, запустят виртуальные туры по музеям.