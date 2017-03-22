Отныне организации-должники получат энергоресусры только под финансовые гарантии

Отныне организации, задолжавшие ресурсоснабжающей компании свыше двух среднемесячных платежей, получат газ, тепло и электроэнергию только под финансовые гарантии. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» уже направил организациям-должникам письма с требованием предоставить финансовые гарантии оплаты горячей воды, тепловой энергии и электроэнергии.

В феврале нынешнего года внесены изменения в нормативные документы, регулирующие отношения в сфере энергетики. Теперь должники обязаны предоставить финансовую гарантию, выдаваемую банком, государственную или муниципальную. Срок её обеспечения согласовывается сторонами и не может превышать 6 месяцев. Размер финансовой гарантии равен просроченной задолженности. Если должник не уплатит её в срок, то гарант (банк или администрация МО) направит ему требования по оплате. Ресурсоснабжающие организации теперь обязаны составлять списки должников и направлять их региональным властям, рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

Добавим, непредоставление финансовой гарантии в срок грозит дисквалификацией руководителя сроком до трёх лет или штрафом до 100 тыс. руб., а юридическим лицам – штрафом до 300 тыс. руб.