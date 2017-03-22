Евгений Куйвашев обозначил круг задач по подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании обозначил круг задач по подготовке столицы Урала к предстоящему приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, особое внимание глава региона уделил теме ремонта городских улиц.

— Я недавно прошёл по улице Свердлова, ведущей от железнодорожного вокзала к центру Екатеринбурга, и убедился в том, что тротуар там находится в удручающем состоянии. Необходимо решить вопросы, чтобы жителям и гостям города было комфортно, — подчеркнул глава региона.

Как доложила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, запланировано обновление улично-дорожной сети на 49 объектах. На ремонт автодорог областной бюджет выделит в 2017 году субсидию в 1,35 млрд рублей. В частности, подготовлен комплексный проект ремонта проспекта Ленина от улицы 8 Марта до Московской. Там не только реконструируют тротуары и систему освещения, но и обустроят ливневую канализацию, которой на этом участке никогда не было.

Фото: областной департамент информполитики