На Среднем Урале разработан особый порядок сдачи экзаменов для выпускников коррекционных школ и детей с ограниченными возможностями здоровья

В Свердловской области уделяется особое внимание организации комфортных условий сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил областной департамент инфомполитики.

— Задача родителей — помочь ребёнку научиться контролировать свои эмоции и избавиться от ненужного волнения, создать условия для подготовки к экзаменам. А задача министерства образования — обеспечить условия прохождения государственной итоговой аттестации в комфортных условиях, — рассказала начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами регионального министерства общего и профессионального образования Татьяна Умнова.

На сегодняшний день на Среднем Урале организовано свыше 30 пунктов проведения экзаменов на дому, а также открыт специальный экзаменационный пункт в Центре детской онкологии и гематологии при Областной детской клинической больнице № 1.

О своём праве сдать только два обязательных учебных предмета в ходе государственной итоговой аттестации в Свердловской области уже сообщили более тысячи девятиклассников.

Все вопросы, касающиеся государственной итоговой аттестации, можно задать по телефонам горячей линии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) +7 (495) 984-89-19 (доб. 5) или по телефонам региональной горячей линии: +7(950) 64-770-93, +7(950) 64-761-12, +7(343) 359-83-11.