В Екатеринбурге запретят остановку ещё на 25 участках улиц

В Екатеринбурге со второго квартала запретят остановку ещё на 25 участках улиц. Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан и необходимостью увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Фото: мэрия Екатеринбурга
Знаки «Остановка запрещена» со второго квартала текущего года появятся на следующих участках улиц:
- улица Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,
- улица Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11 «а»,
- улица Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,
- улица Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,
- улица Генеральская от дома №3 до Малышева,
- улица Калинина от Индустрии до Ильича,
- улица Калинина от Индустрии до Стахановской,
- улица Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,
- улица Первомайская от Генеральской до дома № 72,
- проспект Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),
- улица Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),
- проспект Ленина от Толмачева до Пушкина,
- улица Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,
- улица Луначарского от дома №182 до Энгельса,
- улица Шарташская от Луначарского до Бажова,
- улица Белинского от Тверитина до Декабристов,
- улица Степана Разина от дома №80 до Щорса,
- улица 8 Марта от Авиационной до Циолковского,
- улица Чапаева от Декабристов до Тверитина,
- улица Серова от дома № 39 до Щорса,
- улица Надеждинская - вдоль дома № 26,
- улица Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,
- улица Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,
- улица Большакова от Мичурина до Восточной,
- улица Бажова от Первомайской до Шарташской.