Областная газета
Общество 22 марта 2017, 12:53

В Екатеринбурге запретят остановку ещё на 25 участках улиц

В Екатеринбурге со второго квартала запретят остановку ещё на 25 участках улиц. Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан и необходимостью увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. 

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Знаки «Остановка запрещена» со второго квартала текущего года появятся на следующих участках улиц:

  • улица Антона Валека от Жукова в сторону Сакко и Ванцетти,
  • улица Февральской Революции от Антона Валека до дома № 11 «а»,
  • улица Боевых Дружин от Жукова до Февральской Революции,
  • улица Сакко и Ванцетти от Антона Валека до проспекта Ленина,
  • улица Генеральская от дома №3 до Малышева,
  • улица Калинина от Индустрии до Ильича,
  • улица Калинина от Индустрии до Стахановской,
  • улица Бакинских Комиссаров от Восстания до Победы,
  • улица Первомайская от Генеральской до дома № 72,
  • проспект Ленина от Карла Либкнехта до Красноармейской (с 00:00 до 06:00),
  • улица Карла Либкнехта от пожарной части до проспекта Ленина (с 06:00 до 22:00),
  • проспект Ленина от Толмачева до Пушкина,
  • улица Луначарского от сада имени Павлика Морозова до Декабристов,
  • улица Луначарского от дома №182 до Энгельса,
  • улица Шарташская от Луначарского до Бажова,
  • улица Белинского от Тверитина до Декабристов,
  • улица Степана Разина от дома №80 до Щорса,
  • улица 8 Марта от Авиационной до Циолковского,
  • улица Чапаева от Декабристов до Тверитина,
  • улица Серова от дома № 39 до Щорса,
  • улица Надеждинская - вдоль дома № 26,
  • улица Вильгельма де Геннина от Сахарова до Павла Шаманова,
  • улица Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева,
  • улица Большакова от Мичурина до Восточной,
  • улица Бажова от Первомайской до Шарташской.
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