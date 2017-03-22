В Екатеринбурге запретят остановку ещё на 25 участках улиц

В Екатеринбурге со второго квартала запретят остановку ещё на 25 участках улиц. Ограничения связаны с многочисленными обращениями граждан и необходимостью увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Знаки «Остановка запрещена» со второго квартала текущего года появятся на следующих участках улиц: