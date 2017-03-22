Строительство высокоскоростной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска будет курировать Сергей Бревнов

Руководителем Хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль» стал Сергей Бревнов (бывший гендиректор компании «Этерно»). Об этом сообщает РБК.

Напомним, партнёрство «Уральская скоростная магистраль» создано год назад для строительства ВСМ Екатеринбург — Челябинск. Уставной капитал этой организации — 150 млн рублей. Он составлен из долей Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, Корпорации развития Среднего Урала и ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали».

По предварительным подсчётам, для реализации этого проекта потребуется 165 млрд рублей. Предполагается, что значительную часть этих средств составят частные инвестиции. Благодаря строительству новой железнодорожной магистрали путешествие из одного города в другой будет занимать около часа.