Областная газета
Общество 22 марта 2017, 13:18

38% россиян считают Великую Отечественную войну наиболее интересным периодом в истории страны

Наиболее интересным историческим периодом 38% россиян назвали Великую Отечественную войну. Опрос провёл Аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр).

Опрос проходил среди 1 600 респондентов из 48 регионов страны со 2 по 6 марта. Специалисты выяснили, какие периоды российской истории вызывают у наших граждан особый интерес. 

Вторую строчку среди ярких исторических событий занимает Петровская эпоха (XVIII век), она вызывает интерес у 31% россиян. Третью позицию заняла история Древней Руси (VIII-XVII вв.) - 28%. В пятёрку периодов, вызывающих особый интерес, также входят "Серебряный век" (конец XIX - начало XX века) - 18%, и Брежневская эпоха (1970-80-е годы) - 17%. 

Наименьшим интересом у россиян пользуется НЭП (конец 1920-х гг.) - 6%,  горбачёвская перестройка, ельцинское правление и реформы Хрущёва - по 10%. Ничего не интересует в российском прошлом 15% респондентов.

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