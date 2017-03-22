С 1 апреля свердловские пенсионеры смогут ездить на пригородных поездах за полцены

С 1 апреля пенсионеры, проживающие на территории Свердловской области, смогут воспользоваться льготой 50% на проезд в пригородных поездах ОАО «СПК». Льгота вводится до 31 октября на основании постановления регионального правительства, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Льготой смогут воспользоваться свердловчане, получающие пенсии по возрасту. При этом получатели других видов пенсий (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальной) пользоваться ею не смогут.

Льготный билет можно приобрести на основании следующих документов: