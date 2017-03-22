С 1 апреля свердловские пенсионеры смогут ездить на пригородных поездах за полцены

С 1 апреля пенсионеры, проживающие на территории Свердловской области, смогут воспользоваться льготой 50% на проезд в пригородных поездах ОАО «СПК». Льгота вводится до 31 октября на основании постановления регионального правительства, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Льготой смогут воспользоваться свердловчане, получающие пенсии по возрасту. При этом получатели других видов пенсий (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальной) пользоваться ею не смогут.
Льготный билет можно приобрести на основании следующих документов:
- пенсионное удостоверение с отметкой о назначении страховой (трудовой) пенсии по старости (возрасту) или справки об установлении страховой пенсии по старости (возрасту), выданной территориальным органом Пенсионного фонда РФ;
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Свердловской области (при отсутствии в документах, удостоверяющих личность, информации о месте жительства (месте пребывания).