Областная газета
Общество 22 марта 2017, 14:23

Европа предложила главу Минздрава РФ Веронику Скворцову на пост председателя 70-й сессии ВОЗ

Европейское региональное бюро единогласно номинировало министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову на пост председателя 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдёт в мае 2017 года в Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РФ, правилами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый из шести регионов ВОЗ (Африка, Америка, Юго-Восточная Азия, Европа, Восточное Средиземноморье, страны западной части Тихого океана) имеет право поочерёдно предлагать своего кандидата в руководители Всемирной ассамблеи здравоохранения. Сейчас пришла очередь Европейского регионального бюро, которое выдвинуло Веронику Скворцову.

Это значит, что именно глава российского Минздрава будет контролировать в нынешнем году выборы нового гендиректора ВОЗ и определять повестку заседаний 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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