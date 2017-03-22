Денис Мантуров доложил Владимиру Путину о выпуске в Екатеринбурге самолётов для санитарной авиации

На состоявшемся в Москве заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Президент России Владимир Путин спросил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова о ходе реализации в Екатеринбурге проекта по выпуску самолётов для санитарной авиации. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Напомним, этот проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации. Там производят самолёты «Л-410».

— По Вашему поручению два года назад принято решение по запуску «Л-410», который тоже может использоваться как санитарная машина на коротких расстояниях до 400-500 км, — доложил Денис Мантуров.

По его словам, первые два самолёта УЗГА уже изготовил по заказу Минобороны РФ. Позже такая техника начнёт поступать и гражданским заказчикам.