За 2016 год на дорогах Свердловской области погибли 30 детей, из них 22 ребёнка находились в машине в качестве пассажира. Такие данные приведены в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова, прозвучавшем в региональном парламенте.

Как говорится в докладе, за 2016 год на Среднем Урале зафиксировано 321 ДТП с участием детей, в которых пострадал 341 ребёнок. В половине случаев причиной смертельных ДТП стал выезд автомобиля на полосу встречного движения.

- Те меры, которые были приняты органами ГИБДД, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами местного самоуправления позволили свести к минимуму смертельные ДТП по вине детей. Однако обострилась угроза, вызванная беспечностью водителей-родителей, - прокомментировал ситуацию Игорь Мороков.