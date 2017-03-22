Областная газета
Общество 22 марта 2017, 15:26

За 2016 год на дорогах Свердловской области погибли 30 детей

За 2016 год на дорогах Свердловской области погибли 30 детей, из них 22 ребёнка находились в машине в качестве пассажира. Такие данные приведены в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова, прозвучавшем в региональном парламенте.

Как говорится в докладе, за 2016 год на Среднем Урале зафиксировано 321 ДТП с участием детей, в которых пострадал 341 ребёнок.  В половине случаев  причиной смертельных ДТП стал выезд автомобиля на полосу встречного движения. 

- Те меры, которые были приняты органами ГИБДД, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами местного самоуправления позволили свести к минимуму смертельные ДТП по вине детей. Однако обострилась угроза, вызванная беспечностью водителей-родителей, - прокомментировал ситуацию Игорь Мороков.

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