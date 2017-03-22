Евгений Куйвашев провёл первую встречу с новым руководителем УВЗ

Губернатор Евгений Куйвашев провёл первую рабочую встречу с новым генеральным директором Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

— По ситуации на Уралвагонзаводе судят в целом о состоянии экономики и промышленности Свердловской области и всей страны. Вы можете в полной мере рассчитывать на правительство Свердловской области — мы всегда готовы подставить плечо и содействовать развитию этого уникального предприятия, повышению качества жизни тагильчан, — отметил глава региона.

Александр Потапов подчеркнул, что считает своими основными задачами на будущее — выполнение гособоронзаказа, расширение линейки выпускаемой гражданской продукции, создание комфортных условий для жизни и труда работников УВЗ.

Напомним, на Уралвагонзаводе сейчас трудится около 29 тыс. человек.

Фото: областной департамент информполитики