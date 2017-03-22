К 23 мая в Екатеринбурге должен быть сформирован новый состав горизбиркома

Постоянная комиссия Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью рассмотрела вопрос о начале приёма предложений в новый состав Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург».

Как сообщает пресс-служба гордумы, пятилетний срок полномочий действующего состава горизбиркома истекает 4 июля 2017 года. Городские депутаты намерены сформировать новый избирком уже к 23 мая 2017 года. Предполагается, что решение о начале приёма предложений в новый состав горизбирком будет рассмотрено на заседании Екатеринбургской городской думы 28 марта.

Напомним, в состав горизбиркома Екатеринбурга входит десять человек (с правом решающего голоса), половину из которых предлагают политические партии и избирательные объединения, имеющие своих депутатов в органах представительной власти различных уровней, а вторую половину — Избирательная комиссия Свердловской области.