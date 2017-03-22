Областная газета
Общество 22 марта 2017, 17:33

За 2016 год заболеваемость наркоманией в Свердловской области снизилась на 16%

По итогам прошлого года на Среднем Урале зафиксировано существенное снижение заболеваемости наркоманией — на 16% по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов на совместном заседании антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, данные о первичной заболеваемости наркоманией выглядят ещё более оптимистично — она уменьшилась практически на треть. В целом динамика снижения заболеваемости этим опасным недугом на Среднем Урале уже в течение нескольких лет опережает среднероссийские показатели.

Как подчеркнул Азат Салихов, для закрепления достигнутого к настоящему времени успеха необходимо продолжать работу по применению мер административного воздействия в отношении граждан, употребляющих наркотики. Кроме того, нужно обеспечить условия для своевременного исполнения судебных решений в отношении таких лиц.

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