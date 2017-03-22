Владимир Путин объявил о намерении внести кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ

Президент России Владимир Путин объявил о том, что намерен внести в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления её полномочий на посту главы Центрального банка РФ.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства об этом сказал во время состоявшейся сегодня встречи с Эльвирой Набиуллиной.

- В целом ситуация нормализуется, развивается. Если говорить о финансовом секторе, то уже можно сказать, что прошёл период адаптации к новым условиям, - охарактеризовала положение дел в экономике страны Эльвира Набиуллина.

Напомним, она возглавляет ЦБ РФ с лета 2013 года.