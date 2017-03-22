Евгений Куйвашев поручил усилить на Среднем Урале проверку транзитного транспорта с грузом

На состоявшейся сегодня комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить проверку транзитного транспорта, привозящего в наш регион различные грузы.

— Поскольку Свердловская область не имеет сопредельных территорий со странами-участницами Таможенного союза, скорее всего, товары, не прошедшие таможенную очистку, попадают к нам из других субъектов РФ. Прошу Управление ГИБДД совместно с коллегами из таможенных и надзорных органов уделить самое пристальное внимание проверке прибывающих в Свердловскую область транзитных транспортных средств и сопроводительной документации на груз, — сказал глава региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, в 2016 году на Среднем Урале из незаконного оборота изъято 2 тонны фальсифицированного цемента и сухих строительных смесей. Кроме того, выявлены несколько крупных поставок фальсифицированных морепродуктов из Владивостока и санкционных продуктов из Польши, изъято 3 тонны пищевых продуктов на общую сумму около 6 млн рублей.

Фото: областной департамент информполитики