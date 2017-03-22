Областная газета
Политика 22 марта 2017, 21:23

Британский парламент приостановил работу из-за стрельбы возле здания

Британский парламент в Лондоне приостановил свои заседания из-за стрельбы возле здания. Об этом сообщает ТАСС.

– Заседания задерживаются до последующего уведомления, – написано на всех телевизионных экранах внутри здания.

Выходы из парламента заблокированы, депутаты и пэры находятся внутри. В настоящий момент нет точной информации о количестве жертв. Однако фотокорреспондент Reuters, ставший свидетелем инцидента возле Вестминстерского дворца, сообщил ТАСС о том, что ранения получили не менее десяти человек.

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