Кроссовер горел минувшей ночью на Среднем Урале

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

На Среднем Урале в ночь на 23 марта горели два автомобиля. В Берёзовском на площади одного кв. м. повреждены кузов и салон кроссовера Land Rover Freelander, в Североуральском ГО на площади трёх кв. м. испорчены моторный отсек и салон машины ВАЗ-2107, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Комарова в посёлке Калья Североуральского ГО поступило в диспетчерскую сегодня, 23 февраля, в 3:30. На тушение пожара выезжали три огнеборца на двух спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано в 3:38, огонь полностью потушен в 3:40.

- О возгорании кроссовера Land Rover Freelander в Берёзовском по улице Декабристов в диспетчерской стало известно в 4:08. В тушении пожара участвовали четыре человека личного состава и одна единица техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 4:21, огонь полностью потушить - в 4:29, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.