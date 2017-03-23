Областная газета
Культура 23 марта 2017, 07:40

Екатеринбуржцы увидят исторически значимые места России и стран зарубежья глазами юных художников

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) сегодня, 23 марта, в 17:00 откроется выставка «Путешествуя по городам и странам» пленэрных работ учащихся ДХШ им. А.И. Корзухина. Посетители увидят исторически значимые места России, Болгарии, Германии, Испании глазами юных художников, сообщают в пресс-службе музея. 

- Выставка «Путешествуя по городам и странам» представляет работы учащихся 11-17 лет Екатеринбургской детской художественной школы №3 имени А.И. Корзухина. Картины выполнены в разных техниках и различными материалами с 2011 по 2016 годы. Здесь есть и быстрые наброски, и более тщательные натурные зарисовки, и полноценные длительные этюды, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. 

Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

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