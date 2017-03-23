Екатеринбуржцы смогут полистать книгу 1610 года

Сегодня, 23 марта, в 17:50 в екатеринбургском Миссионерском институте (ул. Карла Маркса, 12) представят книгу 1610 года печатника Анисима Радишевского «Устав, или Око церковное». Посетители смогут полистать древние страницы издания, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

- О книге расскажет доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Миссионерского института Алексей Мосин. Для ежегодной выставки книги обычно передаются из Фонда Лаборатории археографических исследований УрФУ или Фонда редкой книги Екатеринбургской епархии. Ранее посетители знакомились с «Апостолом» первопечатника Ивана Федорова, Среднешрифтным Евангелием, изданным в 1558-1559 годах, 400-летней Острожской Библией, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: Екатеринбургская епархия