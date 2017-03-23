В результате теракта в Лондоне погибли четыре человека

В результате теракта возле британского парламента, произошедшего вчера, 22 марта, четыре человека погибли, сорок - получили ранения. Нападавший был ликвидирован полицией, сообщает РИА Новости.

Россиян среди тех, кого затронул теракт, по последним данным, нет. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в стране повышать не будет.

- Парламент соберётся как всегда, и мы все соберёмся вместе, и все, кто приехал в наш город, пойдут по своим делам, они выйдут из отелей и пойдут по нашим улицам, и будут жить своей жизнью, не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти разобщить нас, — передаёт РИА Новости слова Терезы Мэй.

Напомним, теракт в Лондоне произошёл вчера, 22 марта, в 17:40 по московскому времени. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар и сбила несколько человек. Автомобиль доехал до здания парламента, где её остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Британский парламент на время приостанавливал работу, оцеплялась резиденция премьер-министра, было остановлено колесо обозрения "Лондонский глаз", закрыта станция метро "Вестминстер", остановлено движение на близлежащих улицах.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленник может быть связан с международным терроризмом, однако расследование находится на ранней стадии. В ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе, на транспорте.