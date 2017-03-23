Областная газета
Экономика 23 марта 2017, 09:38

Совет Федерации одобрил приоритет натурального возмещения по ОСАГО

Изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был одобрен в минувшую среду, 22 марта верхней палатой российского парламента. Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, восстановительный ремонт для застрахованных по ОСАГО участников ДТП будет являться приоритетным перед денежной выплатой. 

На прошлой неделе поправки были приняты в третьем, итоговом чтении, депутатами Государственной Думы РФ.

Как сообщалось ранее, страховые выплаты в денежной форме после вступления закона в силу будут осуществляются в следующих случаях:

  • полная гибель транспортного средства;
  • смерть потерпевшего;
  • причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего;
  • в случае, если потерпевший является инвалидом;
  • если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает установленную страховую сумму или максимальный размер страхового возмещения;
  • наличия соглашения между сторонами о выплате.

В остальных случаях страховщик организует ремонт в авторизованных автоцентрах и мастерских. Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту — 6 месяцев, на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов — 12 месяцев.

Закон вступит в силу в течение 30 дней после его опубликованию

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