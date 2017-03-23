Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос о повышении производительности труда на Среднем Урале

На состоявшемся сегодня заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу обеспечить, чтобы Свердловская область вошла в число пилотных регионов России по отработке новых подходов к повышению производительности труда.

Как сообщает областной департамент информполитики, о стартующем сейчас отборе таких регионов объявил Президент России Владимир Путин на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Чтобы победить в этом состязании субъектов РФ, свердловчане должны предложить федеральной власти набор интересных, нестандартных решений.

— Рост производительности труда для такого индустриального региона как Свердловская область — это основа основ, это та база, на которой строятся все наши планы по развитию реального сектора экономики, модернизации производственного комплекса, росту конкурентоспособности нашей продукции, выходу на новые рынки сбыта, повышению заработной платы уральцев, — подчеркнул Евгений Куйвашев.