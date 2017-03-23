Уральские студентки получат 300 тысяч рублей на создание новых экологичных материалов

Студентки УрФУ получили грант в размере 300 тыс. руб., став победителями на всероссийском конкурсе проектов "Системное решение". Средства пойдут на создание экологически чистых строительных материалов из отходов деревообработки, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Уральские студентки Алина Медведева и Евгения Замахаева успешно представили свой проект на всероссийском конкурсе, направленном на решение задач компании Segezha Group (входит в АФК "Система").

Отраслевые эксперты и представители университетского сообщества отобрали 16 команд и индивидуальных участников, которые получили гранты от 200 до 500 тыс. руб. на доработку концептуального решения и производство прототипа.

- Мы работаем над созданием технологии переработки отходов деревообработки в новый тип строительных материалов, которые после завершения срока эксплуатации останутся полностью экологичными и будут готовы к новой переработке, — рассказала Алина Медведева пресс-службе УрФУ.

Фото: УрФУ