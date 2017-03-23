Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для ремонта фонтанов в Историческом сквере

Александра Покоева

В Екатеринбурге начали готовить к новому сезону светомузыкальные фонтаны в Историческом сквере. Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, на монтаж фонтанного комплекса из городского бюджета выделят 2 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит провести проверку насосов и пневмопушек, а также светильников и проводки. Перевезти с места хранения на площадку для монтажа понтоны с оборудованием. Смонтировать весь комплекс оборудования: шкафы управления, фонтанные насадки, понтонные секции, защитные сетки.

Монтаж комплекса должен быть окончен 25 апреля. Заказчик – МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».

Напомним, светомузыкальные фонтаны в Историческом сквере заработали в 2013 году накануне празднования Дня города. Их техническая начинка включает в себя более 100 форсунок и порядка 200 светильников. Обычно фонтаны запускают в середине мая. Светомузыкальное шоу устраивают по вечерам, в репертуаре фонтанов – более 10 мелодий.