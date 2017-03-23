Муниципалитеты получат 50,3 миллиона рублей на поддержку предпринимателей

В 2017 году 51 муниципалитет Свердловской области получит субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 50,3 миллиона рублей. Проект постановления был принят сегодня на заседании правительства региона.

Ранее заявки от местных властей на софинансирование из региональной казны муниципальных программ для развития малого и среднего предпринимательства рассмотрела специальная комиссия. В её состав вошли руководители бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки предпринимательства, управленческих округов. При отборе учитывались наличие в территориях площадок для ведения бизнеса, бизнес-планов, инициатив по обучению предпринимателей, а главное - активная позиция муниципальных властей по поддержке бизнес-инициатив.

Напомним, в 2016 году заявки на софинансирование подали 49 муниципалитетов - все получили необходимую поддержку.